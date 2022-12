LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE Jeudi 29 décembre, 17h00 Cinéma d'Erquy
ANIMATION
Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 23min / Animation

De Michel Ocelot

Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-29T17:00:00+01:00

2022-12-29T18:30:00+01:00

