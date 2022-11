LE NOUVEAU JOUET Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

LE NOUVEAU JOUET Samedi 10 décembre, 20h30 Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 52min / Comédie

De James Huth

Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu SYNOPSIS

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet…

