VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE Dimanche 4 décembre, 17h00 Cinéma d'Erquy

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 43min / Drame

De Kilian Riedhof

Avec Pierre Deladonchamps, Zoé Iorio, Camélia Jordana SYNOPSIS

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.

