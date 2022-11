BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER Vendredi 2 décembre, 20h30 Cinéma d'Erquy

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 2h 42min / Action, Aventure, Fantastique

De Ryan Coogler

Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira SYNOPSIS

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

