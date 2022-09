RODEO Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

RODEO Lundi 10 octobre, 20h30 Cinéma d'Erquy
Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

1h 45min / Drame

De Lola Quivoron

Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi SYNOPSIS Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande…

