Projection en plein air du film Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, précédée du court-métrage Pile poil de Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller, sélectionné par un groupe d’adolescents du territoire en partenariat avec BouillonCube et OccitanieFilms — Déroulé de la soirée —

19h30 ouverture du site

Accueil par la Fanfare de l’Avenir de Viols-le-Fort

Scène musicale ouverte, apportez vos instruments et faites-nous découvrir vos talents !

Entre 21h30-22h on lance la projection ! — Buvette & Restauration sur place avec Yaâni — !!!! Pas de CB sur place !!!! RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Tarif presque Unique ! 5€/personne

Tarif libre à partir de 1€ pour les 3 à 6 ans

Gratuit pour les moins de 3 ans, merci néanmoins de nous prévenir de leur présence.

Billetterie : https://www.helloasso.com/…/cinema-de-verdure-7-juillet…

Bouillon Cube

