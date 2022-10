Canal Movie Cinéma de Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Canal Movie Cinéma de Tonnerre, 21 octobre 2022, Tonnerre. Canal Movie Vendredi 21 octobre, 18h30 Cinéma de Tonnerre

Entrée libre

Événement de C’est mon patrimoine 2022 Cinéma de Tonnerre rue de l’Hotel de Ville 89700 TONNERRE Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://fenilhirsute.com/ »}]

0386552313 https://fr-fr.facebook.com/CinemaTheatredeTonnerre Classé Art & Essai Label Jeune Public, Patrimoine et répertoire CANAL MOVIE RÉALISATION D’UN COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE projection Vendredi 21 octobre à 18h30 au cinéma de Tonnerre (89) cie FENIL HIRSUTE

http://fenilhirsute.com/ site patrimonial : le canal de bourgogne participants : adolescents de Planet’Jeunes du Tonnerrois et jeunes adultes migrants des Ateliers du Passage de Ravières Equipe artistique :

Véronique Bettencourt, réalisatrice et metteure en scène

Stéphane Mulet, musicien multi facette

Elisa Bremeersch, étudiante en sociologie tournage : 21 août au 5 septembre 2022

montage : 5 septembre au 10 octobre 2022

réstitution : vendredi 21 octobre 2022 à 18h30 au cinéma de Tonnerre le projet : un film/enquête, qui s’écrit, se réalise au fil de l’eau, du canal de Bourgogne entre Flogny-la-Chapelle et Aisy sur Armançon, en s’arrêtant sur plusieurs sites emblématiques ou mystérieux : anciennes carrières, usines, écluses…

Que sait-on du canal, on croit connaître…le canal, une invitation au voyage ?

Une découverte vivante de notre patrimoine de proximité et une initiation à la construction d’un récit filmé. Projection du film « Rencontres sur un canal des deux-mers » titre provisoire

vendredi 21 octobre 2022 à 18h30 au cinéma de Tonnerre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T18:30:00+02:00

2022-10-21T20:00:00+02:00 ©solangedulac

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Cinéma de Tonnerre Adresse rue de l'Hotel de Ville 89700 TONNERRE Ville Tonnerre Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Cinéma de Tonnerre Tonnerre Departement Yonne

Cinéma de Tonnerre Tonnerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnerre/

Canal Movie Cinéma de Tonnerre 2022-10-21 was last modified: by Canal Movie Cinéma de Tonnerre Cinéma de Tonnerre 21 octobre 2022 Cinéma de Tonnerre Tonnerre Tonnerre

Tonnerre Yonne