Mon premier festival de cinéma francophone à Palerme Cinema De Seta, 6 mars 2023, Palerme.

Mon premier festival de cinéma francophone à Palerme 6 – 11 mars Cinema De Seta

Réservation pour les scolaires et paiement au gichet pour le tout public

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Cinema De Seta , Cantieri Culturali alla Zisa via Paolo Gili, 4, 90138 Palerme V Circoscrizione Palerme 90138 Palerme Sicile Parkings gratuits

+39 091 21 23 89 https://www.institutfrancais.it/fr Les Cantieri culturali alla Zisa sont nés en 2002 d’une forte volonté de la municipalité d’alors pour dynamiser l’expansion de la ville vers les quartiers nord, de transformer la friche industrielle Ducrot, espace de 20 000 m² couvert (sur un total de 55 000 m²) consacré à l’industrie du meuble et aux métiers du bois, en « chantiers culturels ». Il s’agissait alors de créer un espace euroméditerranéen, pluridisciplinaire, ouvert aux différentes cultures de la Méditerranée, un laboratoire alternatif sur le modèle de la Friche de la Belle de Mai à Marseille, l’Espace LU à Nantes ou, à une plus grande échelle, la Halle de la Villette à Paris.

L’Institut français Italia organise le premier festival de cinéma francophone pour les jeunes à Palerme, du 6 au 11 mars 2023.

L’objectif principal de ” Mon premier festival ” est de permettre aux filles et aux garçons de se confronter à un univers culturel différent et d’apprendre l’altérité. Bien sûr, rêver et s’amuser est un autre objectif important.

Chaque projection sera composée de :

3 ou 4 courts métrages, sans dialogue pour la plupart, et en langue originale française pour certains films ;

une séance de questions-réponses, animée par des spécialistes du cinéma.

PROGRAMME

Les séances du lundi au jeudi sont réservées aux écoles primaires, tandis que la séance du samedi est ouverte à tous.

Lundi 6 mars / 10h30-11h30 / thème : la nature (cinéma De Seta)

Mardi 7 mars / 10h30-11h30 / thème : la différence (cinéma De Seta)

Mercredi 8 mars / 10h30-11h30 / thème : le merveilleux (cinéma De Seta)

Jeudi 9 mars / 10h30-11h30 / thème : la peur (cinéma De Seta)

Samedi 11 mars / 16h30-17h30 / thème : le monde animal (cinéma Rouge et Noir)

INSCRIPTION

Pour les projections au cinéma De Seta, les écoles primaires doivent remplir ce formulaire avant le 28 février 2023. NB : une seule inscription par école. Les trois premières écoles à s’inscrire gagneront un lot de 2 bandes dessinées en français, et l’enseignant référent un livre en français !

Pour la projection du samedi ouverte au public, les billets peuvent être achetés directement au cinéma Rouge et Noir – Piazza G. Verdi, 8.

NOS PARTENAIRES

Département de la culture de la municipalité de Palerme

Cinéma Rouge et Noir

Bureau régional des écoles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T10:30:00+01:00

2023-03-11T17:30:00+01:00

©IFI