Rendez-vous des curieux projection » Tout sur ma Mère » Cinéma de Saint-Céré Saint-Céré, 16 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Dans ce film emblématique, nous plongeons dans les coulisses d’un théâtre, dans la vie d’une troupe qui joue Un Tramway nommé désir de Tennessee William. Nous découvrirons la manière dont ce réalisateur mythique aborde cette pièce très longtemps censurée. Durant 1h40, nous plongerons dans le » Barcelona » des années 90 au plus prés des interprètes de ce drame, qui passent de la scène à la vie avec ferveur, folie et joie..

2023-11-16 21:00:00 fin : 2023-11-16 22:30:00. 3 EUR.

Cinéma de Saint-Céré

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



In this iconic film, we take a behind-the-scenes look at the life of a theater troupe performing Tennessee William’s A Streetcar Named Desire. We discover the mythical director’s approach to this long-censored play. Over the course of 1h40, we’ll plunge into the « Barcelona » of the 90s, up close and personal with the performers of this drama, who go from stage to stage with fervor, madness and joy.

En esta icónica película, nos adentramos entre los bastidores de un teatro, en la vida de una compañía que representa Un tranvía llamado deseo, de Tennessee William. Descubrimos cómo este legendario director se acerca a una obra que fue censurada durante tanto tiempo. A lo largo de 1 hora y 40 minutos, nos sumergiremos en la Barcelona de los años 90, de cerca y personalmente con los intérpretes de este drama, que pasan del escenario a la pantalla con fervor, locura y alegría.

In diesem ikonischen Film blicken wir hinter die Kulissen eines Theaters, in das Leben einer Truppe, die Tennessee Williams « Eine Straßenbahn namens Lust » aufführt. Wir erfahren, wie der legendäre Regisseur mit diesem lange Zeit zensierten Stück umgeht. Eine Stunde und 40 Minuten lang tauchen wir in das « Barcelona » der 90er Jahre ein und sind den Darstellern dieses Dramas ganz nah, die mit Inbrunst, Wahnsinn und Freude von der Bühne ins Leben treten.

