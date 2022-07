Cinéma de plein air : Thor Love and Thunder

Cinéma de plein air : Thor Love and Thunder, 17 juillet 2022, . Cinéma de plein air : Thor Love and Thunder



2022-07-17 20:00:00 – 2022-07-17 6 EUR Réalisé par Taika Waititi Thor se lance dans un voyage différent de tout ce qu’il a connu jusqu’à présent : une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gorr le boucher des dieux, un tueur galactique qui cherche l’extinction des dieux. Réalisé par Taika Waititi Thor se lance dans un voyage différent de tout ce qu’il a connu jusqu’à présent : une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gorr le boucher des dieux, un tueur galactique qui cherche l’extinction des dieux. Réalisé par Taika Waititi Thor se lance dans un voyage différent de tout ce qu’il a connu jusqu’à présent : une quête de paix intérieure. Cependant, sa retraite est interrompue par Gorr le boucher des dieux, un tueur galactique qui cherche l’extinction des dieux. Cinema Rex dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville