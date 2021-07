Cinéma de plein air – Thelma et Louise La Teste-de-Buch, 25 août 2021, La Teste-de-Buch.

Cinéma de plein air – Thelma et Louise 2021-08-25 21:30:00 – 2021-08-25 Parvis de l’Hôtel de Ville Esplanade Edmond Dore

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir un week-end sur les routes magnifiques de l’Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout basculé. Un événement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies.

Pour plus de confort, n’hésitez pas à apporter vos transats, chaises pliantes, coussins et petites couvertures car les nuits peuvent être fraîches.

En cas d’intempéries, le report sera annoncé le jour de la projection sur le site internet de la ville

Un pass sanitaire vous sera demandé ainsi qu’une pièce d’identité.

+33 5 57 73 69 20

Mairie de la Teste de Buch

