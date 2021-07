Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine CINEMA DE PLEIN AIR Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Catégories d’évènement: 85210

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

CINEMA DE PLEIN AIR Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, 7 août 2021-7 août 2021, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine. CINEMA DE PLEIN AIR 2021-08-07 19:30:00 – 2021-08-07 00:00:00 Zone de loisirs Place de l’église

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 85210 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine cdfstmartinlars@gmail.com dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 85210, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Adresse Zone de loisirs Place de l'église Ville Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine lieuville 46.5919#-0.97922