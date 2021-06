Plottes Plottes PLOTTES, Saône-et-Loire Cinéma de plein air Plottes Plottes Catégories d’évènement: PLOTTES

Saône-et-Loire

Cinéma de plein air Plottes, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Plottes. Cinéma de plein air 2021-07-17 – 2021-07-17 la brosse Salle des fêtes

Plottes Saône-et-Loire Plottes EUR Soirée cinéma en plein air à Plottes avec à l’affiche « Joyeuse retraite »

Restauration sur place : jambon à la broche – buvette lespiottactifs@gmail.com Soirée cinéma en plein air à Plottes avec à l’affiche « Joyeuse retraite »

