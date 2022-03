Cinéma de plein air Parc Honoré de Balzac

Parc Honoré de Balzac, le samedi 30 avril à 20:30 Cette sélection a été faite pour sa thématique particulière qui rejoint parfaitement la ligne de la programmation générale du mois. En effet, Pompoko s’inspire d’un programme de construction urbaine lancée dans les années 1960 à Tama, qui a conduit à la destruction de la nature environnante et des espaces vitaux des animaux. Une projection en plein air de l’animé « Pompoko » d’Isao Takahata intègre la programmation du mois de l’environnement. Parc Honoré de Balzac 60 rue Jean Jaurès

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T23:00:00

Parc Honoré de Balzac 60 rue Jean Jaurès

