Paimbœuf Paimbœuf Loire-Atlantique, Paimbœuf CINÉMA DE PLEIN AIR PAR LA BOÎTE CARRÉE Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Paimbœuf

CINÉMA DE PLEIN AIR PAR LA BOÎTE CARRÉE Paimbœuf, 25 septembre 2021, Paimbœuf. CINÉMA DE PLEIN AIR PAR LA BOÎTE CARRÉE 2021-09-25 – 2021-09-25

Paimbœuf Loire-Atlantique L’association La Boîte Carrée viendra garer son car-écran sur les quais paimblotins, le samedi 25 septembre à partir de 20h30. Cette année, la Boîte Carrée a tenu à rendre un hommage particulier au cinéma et à choisir plus que jamais des films qui font du bien ! En cas de mauvais temps, repli sous les halles du marché. Festival de cinéma ambulant dédié aux courts-métrages. L’association La Boîte Carrée viendra garer son car-écran sur les quais paimblotins, le samedi 25 septembre à partir de 20h30. Cette année, la Boîte Carrée a tenu à rendre un hommage particulier au cinéma et à choisir plus que jamais des films qui font du bien ! En cas de mauvais temps, repli sous les halles du marché. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Paimbœuf Autres Lieu Paimbœuf Adresse Ville Paimbœuf lieuville 47.28938#-2.02833