Cinéma de plein air Orgelet Orgelet, samedi 15 juin 2024.

Cinéma de plein air Orgelet, samedi 15 juin 2024.

Cinéma en plein air aux jardins des possibles à Orgelet le vendredi 15 juin.

Diffusion de la comédie française « Nos jours heureux ». VINCENT partait comme chaque année encadrer des enfants en colonie de vacances. Mais l’année de ses 25 ans, il avait franchi un cap, c’était lui le directeur… Comment gérer au quotidien les rires, les pleurs et les frasques d’un groupe de 80 gamins et 10 animateurs lorsqu’on n’est pas encore un adulte et plus vraiment un adolescent.

Restauration et buvette sur place, tout public. EUR.

Début : 2024-06-15 19:00:00

