Cinéma de plein air Mulhouse, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Mulhouse.

Cinéma de plein air 2021-07-25 21:00:00 – 2021-08-08 23:00:00

Mulhouse Haut-Rhin

Venez visionner des films en plein air dans le jardin du Musée de l’Impression sur Etoffes. A l’affiche : « Vacances romaines », le film aux 3 Oscars du réalisateur mulhousien William Wyler (25 juillet), « Charlie’s Angels, Charlie et ses drôles de dames », adapté de la série télévisée culte des années 80 (1er août) et « James Bond 007 contre Dr No » puis « Rien que pour vos yeux » (8 août).

+33 3 69 77 67 77

