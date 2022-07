Cinéma de plein air – Mia et le lion blanc Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Cinéma de plein air – Mia et le lion blanc Périgueux, 22 juillet 2022, Périgueux. Cinéma de plein air – Mia et le lion blanc

Parc de Vésonne Rue Claude Bernard Périgueux Dordogne Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne Rue Claude Bernard Parc de Vésonne

2022-07-22 – 2022-07-22

Rue Claude Bernard Parc de Vésonne

Périgueux

Dordogne Périgueux Dordogne Venez vivre l’expérience d’une séance de Cinéma en Plein Air* sous les étoiles avec le film Mia et le lion blanc.

Les séances démarrent á la tombée de la nuit (vers 22h).

Des assises sont proposées sur places, mais pour votre confort vous pouvez amener votre propre assise (ainsi qu’un petit pled ..!)

La réservation est conseillée.

*Repli en salle si intempéries Venez vivre l’expérience d’une séance de Cinéma en Plein Air* sous les étoiles avec le film Mia et le lion blanc.

Les séances démarrent á la tombée de la nuit (vers 22h).

Des assises sont proposées sur places, mais pour votre confort vous pouvez amener votre propre assise (ainsi qu’un petit pled ..!)

La réservation est conseillée.

*Repli en salle si intempéries +33 5 53 02 64 97 Venez vivre l’expérience d’une séance de Cinéma en Plein Air* sous les étoiles avec le film Mia et le lion blanc.

Les séances démarrent á la tombée de la nuit (vers 22h).

Des assises sont proposées sur places, mais pour votre confort vous pouvez amener votre propre assise (ainsi qu’un petit pled ..!)

La réservation est conseillée.

*Repli en salle si intempéries Ciné Passion

Rue Claude Bernard Parc de Vésonne Périgueux

dernière mise à jour : 2022-07-06 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Périgueux Dordogne Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne Rue Claude Bernard Parc de Vésonne Ville Périgueux lieuville Rue Claude Bernard Parc de Vésonne Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Cinéma de plein air – Mia et le lion blanc Périgueux 2022-07-22 was last modified: by Cinéma de plein air – Mia et le lion blanc Périgueux Périgueux 22 juillet 2022 Parc de Vésonne Rue Claude Bernard Périgueux Dordogne Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne

Périgueux Dordogne