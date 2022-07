Cinéma de plein air : Les Minions 2 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Cinéma de plein air : Les Minions 2
Sarlat-la-Canéda, 19 juillet 2022, 20:00

Réalisé par Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d'éléphant et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand admirateur.

Cinema Rex
+33 5 53 31 04 39

