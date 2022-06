Cinéma de plein air : les invisibles

2022-07-30 22:00:00 – 2022-07-30 23:42:00 Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! De Louis-Julien Petit – Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Genre : Comédie, Drame

Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

