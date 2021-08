Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde, Lège-Cap-Ferret Cinéma de plein air : Le meilleur reste à venir Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Cinéma de plein air : Le meilleur reste à venir Lège-Cap-Ferret, 27 août 2021, Lège-Cap-Ferret. Cinéma de plein air : Le meilleur reste à venir 2021-08-27 22:00:00 – 2021-08-27 Avenue de la gare Ancienne Gare de Lège

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret A la suite d’un énorme malentendu, deux amis de toujours décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. A la suite d’un énorme malentendu, deux amis de toujours décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. A la suite d’un énorme malentendu, deux amis de toujours décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. TVBA dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT Lège-Cap Ferret

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Avenue de la gare Ancienne Gare de Lège Ville Lège-Cap-Ferret lieuville 44.7954#-1.13358