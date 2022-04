Cinéma de plein air «Le garçon et la bête » Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac

Cinéma de plein air «Le garçon et la bête » Plédéliac, 29 juillet 2022, Plédéliac. Cinéma de plein air «Le garçon et la bête » Plédéliac

2022-07-29 – 2022-07-29

Plédéliac Côtes d’Armor Venez apprécier la magie d’un film projeté sur un grand écran sous les étoiles et avec le château en fond de scène.Pour patienter, boissons chaudes et friandises vous sont proposées.

Réservation conseillée (en cas de pluie, la séance est annulée) Ciné Marmots + ,

de Mamoru Hosoda, 2015

à partir de 10ans

