Cinéma de plein air : Le château ambulant Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Cinéma de plein air : Le château ambulant Colmar, 20 août 2022, Colmar. Cinéma de plein air : Le château ambulant

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20 22:35:00 Colmar

Haut-Rhin La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, c’est lors de l’une de ses rares sorties en ville qu’elle fait la connaissance du beau Hauru, un magicien.

Genre : Animation, Fantastique – A partir de 8 ans. De Hayao Miyazaki – Avec Chieko Baisho, Takuya Kimura, Akihiro Miwa – Genre : Animation, Fantastique – A partir de 8 ans.

La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé… La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, c’est lors de l’une de ses rares sorties en ville qu’elle fait la connaissance du beau Hauru, un magicien.

Genre : Animation, Fantastique – A partir de 8 ans. Colmar

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Colmar, Haut-Rhin Other Lieu Colmar Adresse place du 2 Février Colmar Haut-Rhin Ville Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Cinéma de plein air : Le château ambulant Colmar 2022-08-20 was last modified: by Cinéma de plein air : Le château ambulant Colmar Colmar 20 août 2022 place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Colmar Haut-Rhin