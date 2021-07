Lezoux Lezoux Lezoux, Puy-de-Dôme Cinéma de plein air : La La Land (VF) Lezoux Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Cinéma de plein air : La La Land (VF) 2021-08-02 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-02 Rue de la République Cour du musée de la céramique

Lezoux

Lezoux Puy-de-Dôme « Lalaland » (VF) réalisé par Damien Chazelle.

Ouverture exceptionnelle et gratuite de l’exposition temporaire “Premières impressions-Homo Duplicator” de 20h 30 à 21h 30 au musée. +33 4 73 95 58 00 https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-23 par

