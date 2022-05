Cinéma de plein air « Kingdom of Heaven » Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: 22270

Plédéliac 22270 Plédéliac Venez apprécier la magie d’un film projeté sur un grand écran sous les étoiles et avec le château en fond de scène.Pour patienter, boissons chaudes et friandises vous sont proposées.

Réservation conseillée. (en cas de pluie, la séance est annulée) Ciné Famille,

de Ridley Scott, 2005

