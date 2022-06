Cinéma de plein air « Kagemusha, l’ombre du guerrier »

2022-08-12 – 2022-08-12 Venez apprécier la magie d’un film projeté sur un grand écran sous les étoiles et avec le château en fond de scène.Pour patienter, boissons chaudes et friandises vous sont proposées.

de Akira kurosawa, 1980

En 1572, dans un Japon en proie à des guerres incessantes, Shingen Takedan est mortellement blessé au cours d’une bataille. Il fait alors promettre à ses généraux de garder le secret de sa mort pendant trois ans, période pendant laquelle il sera remplacé par un Kagemusha ou Ombre du guerrier. Les qualités du sosie de Shingen en font un seigneur efficace et respecté, ce qui vaut la jalousie du prince héritier Katsuyori. Mais le stratagème est bientôt éventé… Venez apprécier la magie d’un film projeté sur un grand écran sous les étoiles et avec le château en fond de scène.Pour patienter, boissons chaudes et friandises vous sont proposées.

