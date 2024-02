Cinéma de plein air « Il va y avoir du sport ! » Sully-sur-Loire, mardi 9 juillet 2024.

Cinéma de plein air « Il va y avoir du sport ! » Sully-sur-Loire Loiret

Mardi

– par la Communauté de Communes Val de Sully

dans le cadre de la saison culturelle

De 20h à 22h Visites et rencontres à l’espace Helyett et animations dans le parc du château.

Dès 22h30, projection de Il va y avoir du sport ! A la veille du passage de la flamme olympique, découvre une création mêlant commentaires sportifs, musique et archives inédites du sport dans notre région ! Au programme de l’émotion, de la sueur et du rire ! Le Tour de France, la course de côte d’Ars, Mardié et ses joutes nautiques, la coupe de foot du District du Loiret, les courses hippiques d’Aubigny, … et bien d’autres ! (Durée 50min) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 20:00:00

fin : 2024-07-09

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

