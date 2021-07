Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Cinéma de plein air : Donne-moi des ailes Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Le comité des fêtes vous invite à la projection gratuite du film « Donne-moi des ailes » à 22h00 dans le cadre du parc du château. Nous vous conseillons d’apporter votre chaise pliante et votre couverture ainsi que votre masque.

En cas d’intempéries, repli à l’espace Colonica.

