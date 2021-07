Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne, Landes Cinéma de plein air : Donne-moi des ailes Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne Catégories d’évènement: Bénesse-Maremne

Landes

Cinéma de plein air : Donne-moi des ailes Bénesse-Maremne, 13 août 2021-13 août 2021, Bénesse-Maremne. Cinéma de plein air : Donne-moi des ailes 2021-08-13 – 2021-08-13

Film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier, cinéma de plein air sur le stade. Tout public, gratuit dans les limites de la jauge. Restauration sur place avec « La Vadrouille Gourmande ».

Détails Catégories d’évènement: Bénesse-Maremne, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Bénesse-Maremne Adresse Ville Bénesse-Maremne lieuville 43.63429#-1.35979