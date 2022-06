CINÉMA DE PLEIN AIR : DANS LES BOIS Bessé-sur-Braye, 19 août 2022, Bessé-sur-Braye.

CINÉMA DE PLEIN AIR : DANS LES BOIS Bessé-sur-Braye

2022-08-19 – 2022-08-19

Bessé-sur-Braye 72310

En 2022, le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois mène un projet d’éducation artistique et culturelle à destination des écoles du Perche Sarthois sur la double thématique “Paysage et cinéma d’animation documentaire”. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le collectif d’artistes nantais Makiz’art avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire et du département de la Sarthe. Pour prolonger ce travail nous vous proposons trois projections de plein air sur le thème de la nature et du paysage. Chaque projection sera précédée d’une présentation du projet réalisé et du lieu.

De Mindaugas Survila, 2017, Lituanie, 1h03, Les films du Préau. Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une

expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle

ces lieux encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre.

Rendez-vous Promenade de la Pléiade (près de la médiathèque). Repli en cas de pluie salle de la Pléiade, place Jean Dufournier

Bessé-sur-Braye

