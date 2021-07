Colmar Colmar Colmar, Haut-Rhin Cinéma de plein air Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Colmar Haut-Rhin Au programme :

Vendredi 9 juillet : Ciné concert : Concert enregistré à Moscou en collaboration avec le Festival International de Colmar.

Samedi 10 juillet : film »Rendez-vous chez les Malawas ».

Samedi 24 juillet : film »Hors norme »

Samedi 14 août : film »Cotton Club »

Samedi 21 août : film jeunesse »Ma vie de Courgette »

