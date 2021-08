Strasbourg Centre Social et Culturel de Hautepierre - Le Galet Bas-Rhin, Strasbourg Cinéma de plein air Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet, le vendredi 17 septembre à 20:30 Gratuit. Entrée libre.

Projection de la Web serie « Au pied d’ma tour » réalisée par des jeunes de Hautepierre, dans le cadre des festivités des 50 ans de Hautepierre. Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet 4 Avenue Tolstoï, 67200 Strasbourg Strasbourg Hautepierre Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:30:00

