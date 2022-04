CINÉMA DE PLEIN AIR Bouloire, 5 août 2022, Bouloire.

CINÉMA DE PLEIN AIR Bouloire

2022-08-05 – 2022-08-05

Bouloire Sarthe Bouloire

En 2022, le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois a mené un projet d’éducation artistique et culturel à destination des écoles du Perche Sarthois sur la double thématique « paysage et cinéma d’animation documentaire ». Ce projet a été réalisé en partenariat avec le collectif d’artistes nantais Makiz’art et avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire et le département de la Sarthe, pour prolonger ce travail nous vous proposons trois projections de plein air sur le thème de la nature et du paysage.

Projection du film de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, Le sel de la terre, 2014, Brésil/france, 1h50, le Pacte.

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe.

En 2022, le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois a mené un projet d’éducation artistique et culturel à destination des écoles du Perche Sarthois sur la double thématique « paysage et cinéma d’animation documentaire ». Ce projet a été réalisé en partenariat avec le collectif d’artistes nantais Makiz’art et avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire et le département de la Sarthe, pour prolonger ce travail nous vous proposons trois projections de plein air sur le thème de la nature et du paysage.

Projection du film de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, Le sel de la terre, 2014, Brésil/france, 1h50, le Pacte.

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe.

Bouloire

dernière mise à jour : 2022-04-13 par