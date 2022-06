Cinéma de plein air au Trait d’Union : Petaouchnok

2022-08-06 – 2022-08-06 EUR Réalisé par Edouard Deluc En avant première !

Fin fond des Pyrénées. Deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. Réalisé par Edouard Deluc En avant première !

