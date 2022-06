Cinéma de plein air au Trait d’Union : Le Sens de la Fête Vézac, 23 juillet 2022, Vézac.

Cinéma de plein air au Trait d’Union : Le Sens de la Fête

Trait d’Union Vézac Dordogne

2022-07-23 – 2022-07-23

Vézac

Dordogne

Vézac

6 EUR Réalisé par Olivier Nakache, Éric Toledano

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisées des centaines. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17e siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné, mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.

+33 5 47 27 43 37

Cinema Rex

Vézac

