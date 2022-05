Cinéma de plein air Argy Argy Catégories d’évènement: Argy

Indre

Cinéma de plein air Argy, 19 août 2022, Argy.

2022-08-19 20:00:00 – 2022-08-19

Argy Indre Au programme : nDépart de la Gare d’Ecueillé à 20h ; nVoyage en Autorail jusqu’à Argy ; nPique nique sur place acheté ou apporté ; nProjection du film (Certains l’aiment chauf – film américain de Billy Wilder) à la nuit tombée. Une soirée de cinéma de plein air après un voyage en autorail. tourisme.valencay@orange.fr +33 2 54 00 04 42 Au programme : nDépart de la Gare d’Ecueillé à 20h ; nVoyage en Autorail jusqu’à Argy ; nPique nique sur place acheté ou apporté ; nProjection du film (Certains l’aiment chauf – film américain de Billy Wilder) à la nuit tombée. TrainTouristique du Bas-Berry

Argy

