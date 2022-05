Cinéma de plein air à Campugnan Campugnan Campugnan Catégories d’évènement: 33390

CAMPUGNAN

Cinéma de plein air à Campugnan Campugnan, 1 juillet 2022, Campugnan.

2022-07-01 19:30:00 – 2022-07-01

Campugnan 33390 Campugnan EUR Campugnan vous propose une belle soirée d’été.

Nous vous donnons rendez-vous pour passer un agréable moment.

Ouverture du village mexicain à 19h30, tenu par “A la sauce” des parents de Campugnan.

Restauration sur place avec le food truck TROCA MEX.

Buvette et gourmandises au stand de l’association (gourmandises et popcorn pour se régaler devant le film)

CONCOURS DE DÉGUISEMENTS : Venez déguisés aux couleurs de COCO, thème Mexique

Bar à tatouage (temporaires) pour les enfants

Campugnan

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

