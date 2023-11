CONCERT : DICO TOMY Cinéma de Noiregoutte Plainfaing Catégories d’Évènement: Plainfaing

Vosges CONCERT : DICO TOMY Cinéma de Noiregoutte Plainfaing, 3 novembre 2023, Plainfaing. Plainfaing,Vosges Concert de Dico Tomy, ‘les chansons françaises’, au cinéma de Noiregoutte.. Tout public

Vendredi 2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 22:30:00. 0 EUR.

Cinéma de Noiregoutte Noiregoutte

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



Concert by Dico Tomy, 'les chansons françaises', at Noiregoutte cinema. Concierto de Dico Tomy, « les chansons françaises », en el cine de Noiregoutte. Konzert von Dico Tomy, 'les chansons françaises', im Kino von Noiregoutte.

