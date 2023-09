CONFÉRENCE : GÉOPOLITIQUE DU SPATIAL RUSSE DEPUIS LA GUERRE EN UKRAINE Cinéma de Noiregoutte Plainfaing, 30 septembre 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

Avec Anne MAURIN, géographe.

À la chute de l’URSS, la Russie délaisse quelque peu son programme spatial, oubliant son importance dans l’affirmation de sa puissance. Cependant, depuis le début de l’année 2022, on observe un sursaut, lié à l’urgence de la situation militaire, entraînant un réinvestissement immédiat du milieu spatial. Dans ce contexte, comment la Russie réaménage-t-elle sa projection dans le milieu spatial, pour demeurer puissante ?. Tout public

Samedi 2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 19:00:00. 0 EUR.

Cinéma de Noiregoutte Noirgoutte

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

With Anne MAURIN, geographer.

Following the collapse of the USSR, Russia somewhat neglected its space program, forgetting its importance in asserting its power. However, since the beginning of 2022, the urgency of the military situation has prompted an immediate reinvestment in space. Against this backdrop, how is Russia redefining its projection in space, in order to remain powerful?

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

Con Anne MAURIN, geógrafa.

Tras el hundimiento de la URSS, Rusia descuidó un poco su programa espacial, olvidando su importancia para afirmar su poder. Sin embargo, desde principios de 2022, la urgencia de la situación militar ha dado lugar a una reinversión inmediata en el espacio. En este contexto, ¿cómo está redefiniendo Rusia su proyección en el espacio para seguir siendo poderosa?

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

Mit Anne MAURIN, Geographin.

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR vernachlässigte Russland sein Weltraumprogramm und vergaß dessen Bedeutung für die Durchsetzung seiner Macht. Seit Anfang 2022 ist jedoch ein Aufschwung zu beobachten, der mit der dringenden militärischen Situation zusammenhängt und zu einer sofortigen Reinvestition in die Raumfahrt führt. Wie gestaltet Russland vor diesem Hintergrund seine Weltraumprojektion neu, um mächtig zu bleiben?

