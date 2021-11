Forbach Forbach Forbach, Moselle CINÉMA DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

CINÉMA DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach, 8 décembre 2021, Forbach. CINÉMA DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Cinéma le Paris Avenue St Rémy Forbach

2021-12-08 16:00:00 – 2021-12-08 Cinéma le Paris Avenue St Rémy

Forbach Moselle Diffusion spéciale de Noël à 16h au cinéma Le Paris de Forbach. Distribution de chocolats chauds et de biscuits de Noël, proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Forbach à la fin de la séance. Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. Informations au 03.87.85.02.43 Cinéma le Paris Avenue St Rémy Forbach

