Cinéma de l’été au Lac de Tolerme, 6 juillet 2022, .

Cinéma de l’été au Lac de Tolerme

2022-07-06 22:00:00 – 2022-07-06

Le mercredi 6 juillet, après la guinguette et le repas :

22h : Cinéma : Raoul TABURIN, dans le cadre de la promotion du vélo résonnant avec

le passage du tour de France dans le Lot. Comédie de 2018 de Pierre Godeau avec

Benoît Poevoorde.

Synopsis : Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire

du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur

malgré lui.

Le mercredi 20 juillet (à confirmer), après la guinguette et le repas/

22 h Cinéma Quand les tomates rencontrent Wagner

Dans le cadre de la présentation du chantier PETR dessines-moi ton agriculture

repenser l’agriculture de demain.

Synopsis : Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, se meurt. Face à

cette situation, deux cousins font équipe avec les grand-mères du village pour planter les

graines de tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par la musique de

Wagner, censée encourager les tomates à pousser, ils parviennent à exporter aux quatre

coins du monde des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates biologiques. Le film suit les protagonistes de cette quête improbable, dans leurs efforts pour

survivre et réaliser leurs rêves. À la fois drôle et douce-amère, cette chronique nous

rappelle l’importance de se réinventer en temps de crise et le pouvoir des relations

humaines.

Le mercredi 27 juillet, après la guinguette et le repas

22h : Cinéma : Le sommet des dieux, film d’animation de 2021

Diffusé de la cadre de présentation des activités de la bibliothèque, animation autour de

la BD.

Synopsis : A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet

alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un

appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et

Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8

juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur

le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés

assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime

vers le sommet des dieux.

Le mercredi 10 août, après la guinguette et le repas :

22h Cinéma : LE CHÊNE film de 2022 de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier.

Diffusé dans le cadre de la présentation des activités de l’association de Comiac La

Solidaire

Synopsis : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son

royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et

merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est

seule à s’exprimer.

Le mercredi 17 août, après la guinguette et le repas :

22h Cinéma: INTERSTELLA 5555 film d’animation

Soirée musicale dans le cadre de la présentation de l’association EPHEM’R

