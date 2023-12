Ciné-goûter « Les toutes petites créatures » – à partir de 3 ans Cinéma de l’Escoure Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Lacanau Ciné-goûter « Les toutes petites créatures » – à partir de 3 ans Cinéma de l’Escoure Lacanau, 7 février 2024, Lacanau. Lacanau Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 15:30:00

fin : 2024-02-07 Ciné-goûters « GROSSE COLÈRE ET FANTAISIE » 5 COURTS-MÉTRAGES À PARTAGER dans votre Cinéma L’Escoure !

– Grosse colère,

– Vague à l’âme,

– Les biscuits de Mamy,

– Quand j’avais trop peur du noir,

– La trop petite cabane. Séance de ciné suivie d’un goûter et de la découverte de l’album emblématique de Mireille d’Allancé « Grosse Colère » Dès 4 ans

Tarif 3€

Sur inscription.

Ciné-goûters « GROSSE COLÈRE ET FANTAISIE » 5 COURTS-MÉTRAGES À PARTAGER dans votre Cinéma L’Escoure !

– Grosse colère,

– Vague à l’âme,

– Les biscuits de Mamy,

– Quand j’avais trop peur du noir,

– La trop petite cabane. Séance de ciné suivie d’un goûter et de la découverte de l’album emblématique de Mireille d’Allancé « Grosse Colère » Dès 4 ans

Tarif 3€

Sur inscription

Ciné-goûters « GROSSE COLÈRE ET FANTAISIE » 5 COURTS-MÉTRAGES À PARTAGER dans votre Cinéma L’Escoure !

– Grosse colère,

– Vague à l’âme,

– Les biscuits de Mamy,

– Quand j’avais trop peur du noir,

– La trop petite cabane. Séance de ciné suivie d’un goûter et de la découverte de l’album emblématique de Mireille d’Allancé « Grosse Colère » Dès 4 ans

Tarif 3€

Sur inscription .

Cinéma de l’Escoure Place de l’Europe

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par OT Médoc Atlantique Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lacanau Autres Code postal 33680 Lieu Cinéma de l'Escoure Adresse Cinéma de l'Escoure Place de l'Europe Ville Lacanau Departement Gironde Lieu Ville Cinéma de l'Escoure Lacanau Latitude 45.00167 Longitude -1.1964 latitude longitude 45.00167;-1.1964

Cinéma de l'Escoure Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau/