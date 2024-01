Ciné-débat « Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles » (Chantal Akerman) Cinéma de la Scène Nationale d’Albi Albi, dimanche 4 février 2024.

Ciné-débat « Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles » (Chantal Akerman) Une occasion rare de découvrir ou re découvrir des chefs d’œuvre du cinéma avec l’éclairage de spécialistes Dimanche 4 février, 14h00 Cinéma de la Scène Nationale d’Albi 5 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Une programmation régulière de films est proposée par le centre d’art Le Lait au cinéma de la Scène Nationale d’ALBI•Tarn. Ces projections sont suivies d’une analyse du film et d’une discussion (env. 45 min) avec différents intervenants invités pour l’occasion.

« Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles » (Chantal Akerman 1975)

1975 / 201 min

Avec Delphine Seyrig, Henri Storck, Jacques Doniol-Valcroze

Film projeté en version originale sous-titrée

À film exceptionnel, séance exceptionnelle ! Retrouvons-nous dimanche 4 février à 14h pour entrer dans l’univers de « Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles », une œuvre emblématique de Chantal Akerman.

Trois jours de la vie d’une mère veuve qui se prostitue chez elle pour joindre les deux bouts. Son quotidien monotone est rythmé par les tâches ménagères et les hommes qui défilent chez elle, jusqu’au moment où le désordre s’installe…

Enfant de la Nouvelle Vague et figure emblématique de la modernité cinématographique, Chantal Akerman (1950-2015) se cherche, se raconte, naviguant entre essais, fictions tourmentées et documentaires engagés. Une œuvre personnelle, exigeante, forte, où il est question d’enfermement, d’absence, de rapport à l’autre et surtout à sa mère.

Ciné-débat avec Lisa Durand, Sorociné

Lisa Durand est diplômée en études de production audiovisuelle et de théâtre. Cinéphile et sériephile passionnée et légèrement obsessionnelle, Lisa navigue le regard toujours curieux entre les comédies musicales, les teen movies, les séries, ainsi que le cinéma d’hier et d’aujourd’hui. Elle écrit également pour le média féministe intersectionnel Deuxième Page et co-programme (avec cinq personnes géniales) le Smells Like Teen Spirit Festival tous les week-ends d’Halloween. (https://www.sorocine.com)

Cinéma de la Scène Nationale d’ALBI•Tarn

Salle Arcé Rue des Cordeliers, 81000 Albi

En partenariat avec le cinéma de la Scène Nationale d’ALBI•Tarn

Cinéma de la Scène Nationale d’Albi Rue des Cordeliers, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.centredartlelait.com/rdvs/jeanne-dielman-23-quai-du-commerce-1080-bruxelles-chantal-akerman »}] [{« link »: « https://www.sorocine.com »}]

cinéma artiste