Ciné-débat : 2001, L’odyssée de l’espace (Stanley Kubrick) Vendredi 8 décembre, 20h30 Cinéma de la Scène Nationale d’Albi 5 euros

Rendez-vous au cinéma de la Scène Nationale d’ALBI•Tarn, pour des soirées passionnantes, à la découverte ou redécouverte de chefs-d’oeuvre du cinéma.

Le tout, avec l’éclairage de Sébastien Gayraud, enseignant en cinéma, écrivain et programmateur au festival Fifigrot.

2001, l’Odyssée de l’espace (Stanley Kubrick) – 1968

À l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d’une bande rivale, qui lui dispute un point d’eau. La découverte d’un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif… « J’ai voulu que le film soit une expérience intensément subjective qui atteigne le spectateur à un niveau profond de conscience. »

Perfectionniste maniaque et génial inventeur de formes, Stanley Kubrick n’a réalisé que treize films en quarante ans de carrière. 2001, l’Odyssée de l’espace, film d’art et d’essai au budget de superproduction, inspiré de l’ouvrage éponyme de Arthur C. Clarke (1968), mettra quatre ans à voir le jour, sur fond de guerre menée par les Américains et les Soviétiques pour la Conquête spatiale.

Durée : 141 minutes

VOSTFR

Tarif unique : 5 €

Accessible avec le Pass Culture !

Cinéma de la Scène Nationale d’ALBI•Tarn

Salle Arcé – Rue des Cordeliers, 81000 Albi

Un partenariat centre d’art Le Lait / cinéma de la Scène Nationale d’ALBI•Tarn

Cinéma de la Scène Nationale d'Albi Rue des Cordeliers, 81000 Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

