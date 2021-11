Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Cinéma : De la Savoie au Sénégal Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Chambéry Savoie Soirée organisée par Pays de Savoie solidaires et Too Cooleur, dans le cadre du Festival des solidarités, avec au programme :



Projection du documentaire « Dans la roue du petit prince »

Projection d’un court-métrage sur les échanges interculturels veronique.dasilva@paysdesavoiesolidaires.org +33 7 87 53 53 74 https://paysdesavoiesolidaires.org/ Salle Jean-Baptiste Carron 119 place René Vair Chambéry

