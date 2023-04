Projection/débat du documentaire « Kanak, enquête sur une collection » en présence du réalisateur Mehdi Lallaoui Cinéma de la Maison de la culture de Bourges, 13 mai 2023, Bourges.

Projection/débat du documentaire « Kanak, enquête sur une collection » en présence du réalisateur Mehdi Lallaoui Samedi 13 mai, 20h15 Cinéma de la Maison de la culture de Bourges Maximum 156 places

La Direction des musées et du Patrimoine historique de Bourges propose en partenariat avec la Maison de la Culture de Bourges et l’association des amis des musées une projection/débat.

Synopsis

Suite à la découverte d’une collection d’objets kanak dans une réserve en 2014, à l’exposition « Kanak, enquête sur une collection » en 2020 au musée du Berry, l’auteur-réalisateur Mehdi Lallaoui créé un documentaire qu’il achève en 2022.

Le film prolonge l’enquête sur le donateur berruyer Gervais Bourdinat et les chefs kanak « Nous raconterons son enfance à Bourges, sa participation à l’insurrection parisienne comme garde national, sa déportation à l’Ile des Pins en Nouvelle-Calédonie, puis son ascension sociale et professionnelle à Nouméa où il devint conseiller municipal de la ville et sur les trajectoires de chefs kanak ». Entre le Berry et la Nouvelle-Calédonie de nouvelles découvertes sont au rendez-vous.

L’auteur-réalisateur

Mehdi Lallaoui est né en 1958. C’est un écrivain et auteur-réalisateur français dont les productions ont pour thèmes les mémoires ouvrières, les mémoires urbaines et la mémoire coloniale. Il a notamment fondé en 1990 l’association « au nom de la mémoire » avec Samia Messaoudi et Benjamin Stora.

Mehdi Lallaoui travaille dans le monde entier. Avant « kanak enquête sur une collection » il a réalisé plusieurs films touchant à l’histoire de la Nouvelle-Calédonie ; « Le retour de la tête d’Ataï », « La Métamorphose du Caillou » ou « Ancêtres kanak à Paris » dans le cadre de l’exposition du musée quai Branly en 2012.

Film de 52 minutes

Production « mémoires vives production » Mai 2022

Co-production avec France télévision Nouvelle-Calédonie première et le soutien du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et du ministère d’outre-mer

Lien de la visite commentée de l’exposition du musée du Berry « kanak, enquête sur une collection » musée du Berry 1 juillet-30 oct 2020 https://www.youtube.com/watch?v=UvjMdEnZ8lU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:15:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©fonds documentaire bibliothèque Sydney