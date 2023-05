Ciné-concert avec Isabelle Cyr et Yves Larchand autour du documentaire « Racines, Diaspora, Guerre » / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Cinéma de la Gare, 7 août 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Une soirée exceptionnelle et unique qui débutera pas un petit tour de chant, sera suivi de la projection du documentaire « Racines, diaspora, guerre » de Phil Comeau qui suit Isabelle Cyr en France sur les traces de ses ancêtres, pour s’achever avec de nouvelles chansons et une rencontre avec le public .

Dans ce documentaire réalisé par Phil Comeau, la chanteuse et comédienne acadienne du Nouveau-Brunswick Isabelle Cyr entreprend un fascinant périple en France sur les traces de ses ancêtres, dont André Brun, baptisé en 1646 , qui fit « le grand voyage » vers l’Acadie au 17e siècle.

Au fil de ses rencontres, où le passé et le présent se mélangent aux découvertes passionnantes, aux histoires personnelles, elle se rend à Paris, dans le Poitou, en Bretagne, à Belle-Ile-en-mer, à La Rochelle, pour rencontrer ses lointains cousins. Là où la culture acadienne résonne encore au présent.

Ce faisant elle compose, étape après étape, rencontre après rencontre, une chanson, émouvant fil conducteur de ce documentaire, sur ce peuple français d’Amérique et sa diaspora acadienne, toujours attachés à ses racines .

C’est en Normandie qu’Isabelle Cyr achève son voyage initiatique de 15 jours. Après s’être recueillie sur la tombe de son oncle le lieutenant Aurèle Thériault , soldat acadien tué en août 1944 à l’âge de 22 ans dans le bois de Quesnay, avoir rencontré Janine Lequesne âgée de 14 ans le jour J, lorsque les soldats Acadiens du North Shore régiment du Nouveau- Brunswick la libérèrent à Saint-Aubin-sur-mer, elle participe le 15 août, jour de la fête

nationale des Acadiens, au grand tintamarre du festival “la semaine acadienne” à Courseulles-sur-mer. Une manifestation qui, depuis 18 ans , s’attache à rendre hommage aux soldats Acadiens qui, comme Aurèle et Lionel Thériault, les deux oncles d’Isabelle Cyr, débarquèrent le 6 juin 1944 sur la zone de Juno Beach pour libérer, justement, cette terre de

France qui était celle de leurs ancêtres.

Ce jour là, conclusion de son “road movie” au pays de ses ancêtres, et de ce documentaire, Isabelle Cyr interprète pour la première fois en public sa chanson “Pour arriver à toi” ..

2023-08-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-07 . .

Cinéma de la Gare

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



Good old melodies that do just enough to bring images to life in the bend of a chorus. With his faithful sidekick Gabriel Leblanc as musician, Claude Cormier returns to his origins and presents on stage his most recent albums: Garde ton accent l and ll, as well as a compilation album. A folk/Irish flavoured rendezvous with the colourful poetry and unique language of the Madelinots. The frenzied sound of the fiddle, bouzouki and guitars gives this warm and dynamic atmosphere that characterizes the Acadians of the islands. Back on the road, Claude Cormier is proud to present his brand new show: Garde ton accent … duo !!!

Esta velada excepcional y única comenzará con un breve recorrido cantado, seguido de la proyección del documental « Racines, diaspora, guerre » de Phil Comeau, que sigue a Isabelle Cyr en Francia tras las huellas de sus antepasados, y terminará con nuevas canciones y un encuentro con el público.

En este documental dirigido por Phil Comeau, la cantante y actriz acadia de Nuevo Brunswick Isabelle Cyr emprende un fascinante viaje por Francia tras las huellas de sus antepasados, entre ellos André Brun, bautizado en 1646, que realizó el « gran viaje » a Acadia en el siglo XVII.

En el transcurso de sus encuentros, en los que pasado y presente se mezclan con fascinantes descubrimientos e historias personales, viaja a París, Poitou, Bretaña, Belle-Ile-en-mer y La Rochelle para conocer a sus primos lejanos. Lugares todos ellos donde la cultura acadiana sigue resonando en el presente.

En el proceso compone, paso a paso, encuentro a encuentro, una canción, el conmovedor hilo conductor de este documental, sobre los franceses de América y su diáspora acadiana, aún apegados a sus raíces.

Isabelle Cyr termina su viaje iniciático de 15 días en Normandía. Tras visitar la tumba de su tío, el teniente Aurèle Thériault, soldado acadiano muerto en agosto de 1944 a los 22 años en Quesnay Wood, y conocer a Janine Lequesne, de 14 años, el Día D, cuando los soldados acadios del Regimiento de la Costa Norte de Nuevo Brunswick la liberaron en Saint-Aubin-sur-mer, participa en el gran tatuaje del 15 de agosto, fiesta nacional de los acadios

el festival de la Semana Acadiana en Courseulles-sur-mer. Desde hace 18 años, este acontecimiento rinde homenaje a los soldados acadios que, como los tíos de Isabelle Cyr, Aurèle y Lionel Thériault, desembarcaron en Juno Beach el 6 de junio de 1944 para liberar la tierra de Francia que fue el hogar de sus antepasados

Tierra de sus antepasados.

Ese día, al final de su road movie hacia la tierra de sus antepasados, y de este documental, Isabelle Cyr interpretó por primera vez en público su canción Pour arriver à toi.

Ein außergewöhnlicher und einzigartiger Abend, der mit einer kleinen Gesangsrunde beginnt, gefolgt von der Vorführung des Dokumentarfilms « Racines, diaspora, guerre » von Phil Comeau, der Isabelle Cyr auf den Spuren ihrer Vorfahren nach Frankreich folgt, und schließlich mit neuen Liedern und einem Treffen mit dem Publikum endet.

In diesem Dokumentarfilm von Phil Comeau begibt sich die akadische Sängerin und Schauspielerin Isabelle Cyr aus New Brunswick auf eine faszinierende Reise nach Frankreich, um den Spuren ihrer Vorfahren zu folgen, darunter André Brun, der 1646 getauft wurde und im 17.

Im Laufe ihrer Begegnungen, bei denen sich Vergangenheit und Gegenwart mit spannenden Entdeckungen und persönlichen Geschichten vermischen, reist sie nach Paris, in die Region Poitou, in die Bretagne, nach Belle-Ile-en-mer und La Rochelle, um ihre entfernten Cousins zu treffen. Dorthin, wo die akadische Kultur noch in der Gegenwart nachklingt.

Dabei komponiert sie Schritt für Schritt, Begegnung für Begegnung ein Lied, den bewegenden roten Faden dieses Dokumentarfilms über das französische Volk in Amerika und seine akadische Diaspora, die immer noch an ihren Wurzeln festhalten.

Isabelle Cyr beendet ihre 15-tägige Initiationsreise in der Normandie. Nachdem sie am Grab ihres Onkels, Leutnant Aurèle Thériault, einem akadischen Soldaten, der im August 1944 im Alter von 22 Jahren im Wald von Quesnay getötet wurde, gestanden und die 14-jährige Janine Lequesne am D-Day getroffen hatte, als akadische Soldaten des North Shore Regiments von New Brunswick sie in Saint-Aubin-sur-Mer befreiten, nahm sie am 15. August, dem Nationalfeiertag der Akadier, an einer Veranstaltung teil, die von der französischen Nationalhymne begleitet wurde

nationalfeiertag der Akadier, am großen Tamtam des Festivals « La semaine acadienne » in Courseulles-sur-mer teil. Diese Veranstaltung, die seit 18 Jahren stattfindet, ehrt die akadischen Soldaten, die wie Aurèle und Lionel Thériault, die beiden Onkel von Isabelle Cyr, am 6. Juni 1944 am Juno Beach landeten, um eben dieses Land zu befreien

Frankreich, das das Land ihrer Vorfahren war, zu befreien.

An diesem Tag, dem Abschluss ihres « Roadmovies » durch das Land ihrer Vorfahren und dieses Dokumentarfilms, singt Isabelle Cyr zum ersten Mal öffentlich ihr Lied « Pour arriver à toi » (Um zu dir zu kommen).

Mise à jour le 2023-05-26 par Calvados Attractivité