Festival Image Montagne, la Tournée ! Cinéma de Gourette Eaux-Bonnes, 3 février 2024, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Le festival Image Montagne a le plaisir de monter en station à la rencontre du public pour une soirée exceptionnelle le 3 février prochain !

En partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la station de Gourette, venez découvrir la sélection des meilleurs courts métrages de l’édition 2023 du FIM.

Au programme des séances de 18h à 21h – Programme en cours de réalisation –

Exposition photos.

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . EUR.

Cinéma de Gourette Quartier Chapelle

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Image Montagne festival is delighted to be going up to the resort to meet the public for an exceptional evening on February 3!

In partnership with the Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques and the resort of Gourette, come and discover the selection of the best short films of the 2023 edition of the FIM.

Program of screenings from 6pm to 9pm – Program under construction –

Photo exhibition

El festival Image Montagne se complace en subir a la estación para encontrarse con el público en una velada excepcional el 3 de febrero

En colaboración con el Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques y la estación de Gourette, venga a descubrir la selección de los mejores cortometrajes de la edición 2023 del FIM.

Programa de proyecciones de 18:00 a 21:00 – Programa en fase de finalización

Exposición de fotos

Das Festival Image Montagne freut sich, für einen außergewöhnlichen Abend am 3. Februar in die Station zu steigen, um das Publikum zu treffen!

In Partnerschaft mit dem Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques und dem Skiort Gourette können Sie die Auswahl der besten Kurzfilme für die Ausgabe 2023 des FIM entdecken.

Auf dem Programm der Vorführungen von 18h bis 21h – Programm wird noch erstellt –

Fotoausstellung

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées