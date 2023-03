Soirée Cinéma » LA FAMILLE ASADA » Cinéma de FRONTON Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Soirée Cinéma » LA FAMILLE ASADA » Cinéma de FRONTON, 15 mars 2023, Fronton. Mercredi 15 mars, 20h00 Cinéma de FRONTON 4€ Le Festival Photographique du Frontonnais c'est bien sûr des photos … mais pas que !

Chaque année nous proposons une soirée Cinéma en partenariat avec le Cinéma de Fronton.

RDV le mercredi 15 mars à 20 h pour la projection du film « La Famille Asada » de Ryôta NAKANO en version originale sous-titrée.

Comédie dramatique retraçant l’histoire du photographe Masashi Asada, du rire, des émotions et beaucoup de photos !

