Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud » revient à Paris début mars. Une sélection de 47 courts et longs métrages de fiction et documentaires réalisés par des femmes argentines, brésiliennes et uruguayennes.

Le festival « Cinéma de Femmes d’Amérique du Sud » revient à Paris début mars. Pour sa 2eme édition, Pampa Films Fr et Sine Nomine Collectif en collaboration avec Dulac Cinémas, présentera au Reflet Médicis (Paris, 5e arr.) une sélection de 47 courts et longs métrages de fiction et documentaires réalisés par des femmes argentines, brésiliennes et uruguayennes.

Lancé en 2021 à Paris, le festival « Cinéma de Femmes d’Amérique latine » a pour vocation de faire découvrir des réalisatrices talentueuses, mais inconnues hors des frontières sud-américaines. Projetés en marge de la Journée internationale des droits des Femmes, leurs films abordent des sujets essentiels et universels au cœur des débats contemporains comme la féminité et le féminisme avec, cette année, la présentation de :

Dans l’aperture :

Las siamesas, de Paula Hernandez (Argentine, 2021) nominé aux Prix Goya “ Mejor Película Iberoamericana », film qui retrace la relation entre mère et fille, un film qui est presque toujours en tension, des moments de calme au milieu d’une tempête qui plus tard deviendra littérale.

Malamadre de Amparo Gonzalez Aguilar (Argentine, 2020) qui recueille le témoignage de femmes en rébellion contre les normes sociétales qui font d’elles de bonnes ou de mauvaises mères et l’idéalisation de la maternité.

Linea 137 de Lucia Vassallo (Argentine 2020) qui retrace la vie de 4 assistantes sociales et psychologues qui se rendent disponibles 24h/24 pour secourir les femmes subissant des violences.

L’identité de genre sera également une question largement abordée dans l’édition 2022 du festival avec une programmation spéciale de films qui se prolongera au-delà du 8 mars à l’Espace Voltaire dans le cadre de l’exposition Pluri’ELLES proposée par le collectif d’artistes Sine Nomine. Parmi ces films :

Archivos de la memoria trans de Agustina Comedi et Mariana Bomba (Argentine, 2021) raconte à travers un mémoire des faits concernant des femmes transgenre de plus de 50 ans qui ont souffert du regard que la société portait sur elles, et qui racontera aussi tout ce qu’elles ont subis pour avoir assumer haut et fort qui elles étaient.

Limiar de Coraci Ruiz (Brésil, 2021) suit la transition de genre d’un adolescent et les questions qu’elle soulève à travers le regard d’une mère.

La France sera mise à l’honneur à travers la programmation de 3 films documentaires et d’une fiction :

Retiros (in)voluntarios de Sandra Gugliotta (Argentine, 2021), plongée dans la mécanique des politiques des ressources humaines dans les entreprises de télécommunication en France et en Argentine et ses tragiques répercussions.

Gigantes de Natalia Cano (Argentine, 2020), récit du voyage en Patagonie de l’explorateur français Henry de la Vaulx à travers ses mémoires et les témoignages de la communauté Tehuelche qui demande à la France la restitution d’un crâne de leur ancêtre dont l’explorateur profana le tombeau, aujourd’hui exposé au Musée de l’Homme .

Yvonne de Marina Rubino (Argentine, 2020) : portrait-témoignage d’Yvonne Pierron, 88 ans, survivante de la Seconde Guerre mondiale devenue sœur missionnaire à 17 ans qui œuvrera auprès des peuples indigènes en Argentine sous la dictature militaire aux côtés d’Alice Domon et Leonie Duquet.

Et la fiction :

Historias de Otoño de Gabriela Guillermo et Irina Raffo (Uruguay, 2021), 2nd opus de la série Historias de las cuatro estaciones inspirée des Contes des 4 saisons du cinéaste français Éric Rohmer.

Deux documentaires sur deux figures politiques parmi les plus importantes du Brésil, Dilma Russef (Torre das Donzelas de Susanna Lira) et Luis Inacio Lula da Silva (Lula là : de fuera para dentrode Mariana Vitarelli Alessi), film que serait présenté pour la 1ère fois en France.

La 1ère édition de « Cinéma de Femmes d’Amérique latine » a réuni en 2021 près de 5 500 spectateurs et spectatrices en présentiel à l’Espace Voltaire (Paris, 11e) et en ligne sur le site du festival www.cinemadefemmes.fr. Fort de ce succès, le festival est devenu itinérant avec une programmation en Italie (Calabre) puis en Espagne (Majorque, Formentera et Barcelone). La programmation au Reflet Médicis de cette 2nde édition du festival, grâce au soutien de Dulac Cinémas, permettra de donner un plus large écho en France au festival. Il devrait de nouveau être programmé en Italie et en Espagne.



Cinéma Reflet Médicis 3 rue Champollion Paris 75005

Contact : www.cinemadefemmes.fr

